Александр Лукашенко – новым помощникам в Брестской, Гродненской областях и Минске: вы люди военные, вас не надо учить

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зная и досконально понимая обстановку в стране, глава государства усилил важнейшее направление работы. У Президента три новых помощника: Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области, Александр Барсуков – по Минску, Валерий Вакульчик отправится в Брестскую область. Это, к слову, его родной регион. Министерство внутренних дел возглавил Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции. Александр Лукашенко отметил: функционал помощников будет серьезно расширен. Они должны стать настоящими инспекторами в регионах. В связи с этим дано поручение подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны в связи с теми событиями прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться), на новые участки работы. Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо учить. Наталья Ивановна, надо подготовить вместе с ними и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников, потому что полномочия их будут значительно шире. Традиционно остаются кадры на этих направлениях – подбор кадров, естественно, вместе с губернатором и контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. Контроль, поскольку помощник – инспектор, проверяющий, контролирующий работу кадров. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора. Но по подбору и другим вопросам, социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа. У них опыт есть. Это работа с руководителями регионов – Брестской области, Гродненской области и города Минска. Александр Лукашенко о новых должностях Караева и Вакульчика: «Я к вам отношусь как к своим детям, мне это решение принимать было сложно»