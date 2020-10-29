Доставка горячего питания людям с особой степенью уязвимости. Как Красный Крест в Минске помогает людям

Сегодня Белорусское Общество Красного Креста – самая крупная гуманитарная организация в Беларуси. Она является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Председатель Минской городской организации общества Елена Фадеева отмечает – задач хватает. К новому учебному году – традиционная кампания по организации помощи школьникам, не без участия Красного Креста прошли по стране День матери и День пожилого человека. Постоянно в работе актуальные гуманитарные проекты.

Елена Фадеева, председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

На сегодняшний день самая главная задача для Красного Креста – это мобилизация гуманитарного потенциала общества для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней особо и остро нуждается. В этом году расширил свои рамки сервис социальный кейтеринг. Это доставка горячего питания людям с особой степенью уязвимости. Мы вели большую подготовительную работу с марта по запуску проекта в Минске «Минский инклюзивный город», в контексте повестки 20-30. Мы замахиваемся на создание первых в республике инклюзивных трудовых мастерских.

Сегодня волонтеры Красного Креста известны всему миру. Они всегда там, где нужна помощь. Волонтерская политика Белорусского Красного Креста – это индивидуальный подход к каждому человеку. В рамках направлений, по которым работает Белорусский Красный Крест, и выбор деятельности волонтеров по желанию и способностям. Елена Фадеева:

Около 1000 волонтеров есть в Минске. Мы вначале обучаем волонтеров, мы обязательно заключаем с ними соглашение о деятельности, мы экипируем волонтеров, в сложных ситуациях мы их страхуем.

Волонтерской работой Альбина Пожаева занимается уже не первый год. Все свое свободное время она помогает людям. Альбина Пожаева, лидер волонтерской группы Партизанского района:

Нужно доктора вызвать, рецепт сходить забрать, надо помочь чем-то, мы даже какие-то вкусняшки им приносим, беседуем – много, что мы стараемся делать. У нас есть в Партизанском районе терапевтический парк. Все лето мы сажали цветы, ухаживали, поливали и разбивали новые клумбы.

Сейчас осенью мы помогли людям пожилого возраста, у кого нет возможности приобрести овощи: картошку, морковку, свеклу, лук. Мы помогли. Договорились с людьми, которые разнесли по квартирам.

Энтузиазму и жизненной энергии этой женщины можно только позавидовать. Интересуюсь у Альбины Ивановны, где она сама находит силы для такой благой деятельности. Альбина Пожаева:

Наверное, Господь Бог видит то, что я делаю, и держит меня на этом свете, продлевает мне жизнь, дает мне силу, энергию, хорошее настроение. У меня каждый день практически расписан. Жизнь прекрасна и удивительна! Люблю жизнь, люблю вообще все! Не знаю, что такое депрессия и грусть. Почему? Потому что всегда куда-то спешишь и всегда есть дела.