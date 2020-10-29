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Белорусы, проживающие в ОАЭ, выложили в сеть трогательный ролик в поддержку родной страны

29 октября 2020 14:15
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Новости Беларуси. Трогательный ролик выложили в сеть белорусы, проживающие в Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально за несколько часов он набрал под тысячу просмотров.

Белорусы, проживающие в ОАЭ, выложили в сеть трогательный ролик в поддержку родной страны-1

Наших соотечественников за рубежом повсюду сопровождает белорусский флаг – от маленьких полотнищ в руках детей до государственной символики на гигантской «Бурдж Халифа». Создатели ролика тем самым хотели показать, что за границей проживает достаточно патриотичных белорусов, которые не поддерживают революционные движения на Родине.

Также они отмечают, что уехали отсюда не потому, что были недовольны условиями жизни. В Беларуси есть достаточно возможностей, чтобы получить ту базу, которая позволит реализовать себя и свои стремления в дальнейшем в своей стране и за ее пределами.

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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