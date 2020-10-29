Деревообработка, машиностроение, медпрепараты. В Борисове рассказали, какими предприятиями гордятся

Новости Беларуси. На предприятии, которое занимается экспортом пиломатериалов и мебели, работают практически одни борисовчане. Умами и руками местных жителей компания зарабатывает десятки миллионов рублей в год, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Крупные предприятия как часто в вашем графике? Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Во-первых, у нас в Борисове 40 крупных предприятий. Поэтому каждый день не получается, по возможности я стараюсь чаще. Потому что хочется знать, чем дышит предприятие, какие новые продукты они собираются выпускать, какие планы на следующий год.

Вадим Смоляк:

Сейчас мы где? Геннадий Денгалев:

Мы сейчас находимся на предприятии СМУ. Это предприятие литовского инвестора, полностью литовский капитал, хочу это подчеркнуть. Потому что часто говорят, что в Беларусь боятся заходить и инвестировать. Вот у нас живой пример, когда европейский капитал находится у нас в Борисове и не боится этого. Вадим Смоляк:

В чем больше потенциал в Борисове? Каких видов переработки и производства, что еще вообще здесь есть?