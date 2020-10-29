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Деревообработка, машиностроение, медпрепараты. В Борисове рассказали, какими предприятиями гордятся

29 октября 2020 14:13
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Новости Беларуси. На предприятии, которое занимается экспортом пиломатериалов и мебели, работают практически одни борисовчане. Умами и руками местных жителей компания зарабатывает десятки миллионов рублей в год, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Деревообработка, машиностроение, медпрепараты. В Борисове рассказали, какими предприятиями гордятся-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Крупные предприятия как часто в вашем графике?

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:
Во-первых, у нас в Борисове 40 крупных предприятий. Поэтому каждый день не получается, по возможности я стараюсь чаще. Потому что хочется знать, чем дышит предприятие, какие новые продукты они собираются выпускать, какие планы на следующий год.

Деревообработка, машиностроение, медпрепараты. В Борисове рассказали, какими предприятиями гордятся-4

Вадим Смоляк:
Сейчас мы где?

Геннадий Денгалев:
Мы сейчас находимся на предприятии СМУ. Это предприятие литовского инвестора, полностью литовский капитал, хочу это подчеркнуть. Потому что часто говорят, что в Беларусь боятся заходить и инвестировать. Вот у нас живой пример, когда европейский капитал находится у нас в Борисове и не боится этого.  

Вадим Смоляк:
В чем больше потенциал в Борисове? Каких видов переработки и производства, что еще вообще здесь есть?

Деревообработка, машиностроение, медпрепараты. В Борисове рассказали, какими предприятиями гордятся-7

Геннадий Денгалев:
В этом плане Борисов – уникальный город. У нас только нет нефти своей и золота, к сожалению. У нас есть, вы сами видите, деревообработка. Есть машиностроение, вы об этом знаете, вся республика об этом знает. Я думаю, что знают нас уже за рубежом. У нас один из крупнейших заводов в республике по производству медпрепаратов. В 26 стран мы поставляем медпрепараты. Я попал в уникальный район, в этом районе можно учиться всему. Он этим и интересен. Этим, наверное, мне повезло в жизни: стать председателем исполкома. Почему? Это одна из работ, которая многогранна. Можно увидеть деревообработку, через полчаса заниматься сельским хозяйством и надоями, еще через полчаса можно заниматься коронавирусом, потом идти в образование, потом заниматься спортом и т. д. Поэтому жить очень интересно здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Геннадий Денгалев # Фотофакт

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