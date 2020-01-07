Александр Лукашенко: «Непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас»

Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православный мир отпраздновал Рождество Христово. По традиции, в окружении верующих этот день проводит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 января Президент посетил богослужение в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря и зажег рождественскую свечу (подробнее здесь).
«Давайте до той жизни поживём достойно здесь». О чём Президент говорил с прихожанами в храме Свято-Елисаветинского монастыря
В своем обращении Президент не мог не затронуть и более земные темы. Начало года – самое время расставить акценты. В первую очередь, в экономике. О многом Президент говорил в новогоднем обращении. Сегодня чуть больше конкретики.
Но белорусам, безусловно, есть чем гордиться и чем дорожить в новом году. Мир и стабильность – в этом заслуга каждого из нас.
Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, непростые были времена. Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы – не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь – все конфессии нашей страны.
Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»