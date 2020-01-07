Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Новости Беларуси. Новый хирургический корпус открылся в Осиповичской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь разместились хирургическое, гинекологическое, диагностическое, реанимационное отделения, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Теперь пациентам с инсультами смогут оказывать экстренную помощь на месте, а также проводить гемодиализ для нефрологических больных. С вводом в эксплуатацию нового корпуса качество медицинского обслуживания населения даже в самых отдаленных уголках региона значительно возрастет. О новых возможностях медицины в отдаленных регионах – материал Ирины Недобоевой. Маленькому Захару всего три дня от роду. Это первый ребенок, появившийся на свет в новом корпусе Осиповичской райбольницы. Многодетная мама Людмила двоих старших дочерей рожала в старом помещении. В этом, говорит, условия очень комфортные. Появления младшего ожидали после рождества, но малыш решил сделать родным новогодний подарок.

Людмила Киселева:

Решили, что до боя курантов нужно сделать подарок всем родным и близким. Удобно, все рядышком. И коллектив очень хороший, очень внимательный.

Светлана Жлобич:

Все хорошо, палаты светленькие. Санузел вместе в палатой, что очень удобно для пациентов.

Кроме родильного, открылись для пациентов и новые отделения хирургии, гемодиализа, реанимация. Новый компьютерный томограф помогает теперь медикам сохранять жизнь пациентам с инсультами. Ведь правило «золотого часа» гораздо эффективнее выполнять, не тратя драгоценные минуты на дорогу.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Раньше всех пациентов с инсультами из Осиповичского района для постановки точного диагноза и выбора тактики лечения возить приходилось в Бобруйск. А это полсотни километров. С появлением нового медицинского оборудования все манипуляции проходят на месте. И, кстати, это первый в Беларуси компьютерный томограф отечественного производства. И серийный номер у него красноречивый – 001.

Сергей Богатенко, заведующий рентгенологическим отделением Осиповичской центральной районной больницы:

Некоторые пациенты не могут ждать, решение нужно принимать в течение часа. Это оборудование дает нам шанс – кусочек времени, когда пациента можно еще спасти. Открытие больницы – целое событие для района. Раньше учреждение здравоохранения, которое обслуживает почти 50 тысяч жителей, размещалось в двухэтажном здании довоенной постройки. Теперь больница сможет стать межрайонным центром помощи. Такие сложные процедуры, как гемодиализ или компьютерную томографию, здесь смогут сделать и жители соседних районов.