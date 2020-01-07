Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры и новое летоисчисление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это особенное время церковь призывает уделить внимание своей душе. Стремиться дарить тепло и доброту, близким важно сказать самые сокровенные слова, идущие от сердца. По традиции, в этот день верующие идут в храмы. Торжественные богослужения проходят по всей Беларуси.