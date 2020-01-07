День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле
Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О традициях праздника – Александр Добриян.
«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества
Рождество называют «началом всех праздников». Случившееся более 2 тысяч лет назад это событие и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.
Александр Добриян, корреспондент:
Это, пожалуй, самая известная на планете история – история рождения младенца Иисуса. Бога и Человека. Рождественский вертеп – не просто неотъемлемая часть праздника – это наглядная иллюстрация чуда, подробности которого каждый христианин знает с самого детства.
Путеводная звезда, Вифлеем, пещера, ясли и волхвы.
Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря
Там пришли животные, чтобы согреть Христа своим дыханием.
Детская радость в этот день доступна каждому. Чудо Рождества пробуждает в человеческих душах самые светлые чувства.
Торжественное, волнующее событие.
Родился Христос. Он принес нам надежду, спасение. Он принес нам веру в будущее.
Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни. И, пожалуй, нет второго такого праздника, который породил бы большее количество народных традиций. В Гомеле несколько лет назад ко всем уже существующим добавили новую: блины от батюшки теперь неотъемлемая часть праздника. Вооружившись сковородами, священники угощают паству. В среднем, испечь за день успевают около 8 тысяч блинов.
Иерей Дмитрий (Мельников), руководитель молодежного отдела Гомельской епархии:
Здесь, на территории собора, не только блины, но и различные мероприятия организованы, в том числе для детей очень большая программа. Наша молодежь театрализованную постановку подготовила. Праздник!
После праздника наступают святки, которые продлятся до крещенского сочельника. C точки зрения богослужебного устава эти 12 дней представляют собой как бы один день, радостный и ликующий. В это время люди призываются «освящать» праздник – прежде всего своими добрыми делами.