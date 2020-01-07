День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О традициях праздника – Александр Добриян. «Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества Рождество называют «началом всех праздников». Случившееся более 2 тысяч лет назад это событие и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.

Александр Добриян, корреспондент:

Это, пожалуй, самая известная на планете история – история рождения младенца Иисуса. Бога и Человека. Рождественский вертеп – не просто неотъемлемая часть праздника – это наглядная иллюстрация чуда, подробности которого каждый христианин знает с самого детства. Путеводная звезда, Вифлеем, пещера, ясли и волхвы. Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Там пришли животные, чтобы согреть Христа своим дыханием. Детская радость в этот день доступна каждому. Чудо Рождества пробуждает в человеческих душах самые светлые чувства.

Торжественное, волнующее событие.

Родился Христос. Он принес нам надежду, спасение. Он принес нам веру в будущее. Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни. И, пожалуй, нет второго такого праздника, который породил бы большее количество народных традиций. В Гомеле несколько лет назад ко всем уже существующим добавили новую: блины от батюшки теперь неотъемлемая часть праздника. Вооружившись сковородами, священники угощают паству. В среднем, испечь за день успевают около 8 тысяч блинов.

Иерей Дмитрий (Мельников), руководитель молодежного отдела Гомельской епархии:

Здесь, на территории собора, не только блины, но и различные мероприятия организованы, в том числе для детей очень большая программа. Наша молодежь театрализованную постановку подготовила. Праздник!