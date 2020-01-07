Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Новости Беларуси. Президент Беларуси Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная»на территории Свято-Елисаветинской женской обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником, отметив, что особенно символично встречать Рождество в этом храме, который служит воплощением доброты и помощи ближнему. Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря В своей речи глава государства затронул и вполне мирские проблемы. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики. От этого напрямую зависит, как сложится наша жизнь в 2020-м. Об этом Президент говорил и в своем новогоднем обращении. Сегодня, 7 января, он еще раз вернулся к этой теме, конкретизируя некоторые моменты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я всегда говорю, что вызывает у нас настороженность – это экономика. Потому что это жизнь наших людей. В новогоднем обращении вам я уже сказал, что сельчане с честью преодолели этот сложный год, потому что до 2019 года мы пережили как минимум два тяжелых для сельского хозяйства года. Это годы были засушливые, которые радости крестьянам не принесли. Я много раз говорил вам о том, что мы практически израсходовали все резервы по продуктам питания и другим направлениям. Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой.