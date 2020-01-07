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Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

07 января 2020 11:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинской женской обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-1

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-3

Здесь главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы. Дети поздравили Президента с праздником и подарили цветы. Александр Лукашенко поблагодарил юных белорусов за теплую встречу и вручил им рождественские подарки – книги о православных праздниках и сладости.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-6

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-8

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-10

После этого Александр Лукашенко, по традиции, зажег рождественскую свечу.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-13

Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником, отметив, что особенно символично встречать Рождество в этом храме, который служит воплощением доброты и помощи ближнему.

В своей речи глава государства затронул и вполне мирские проблемы. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики. 

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-16

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-18

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-20

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря-22

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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