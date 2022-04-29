Александр Лукашенко: «Не буду говорить «победили Чернобыль», но мы по мордасам ему надавали сильно»

Новости Беларуси. Никогда и нигде не сдаваться – главный вывод многолетней работы по возрождению земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Такое мнение 29 апреля озвучил Президент Беларуси во время посещения Чечерского района Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в конце апреля, когда вспоминают жертв и пострадавших от страшной техногенной катастрофы 36-летней давности, глава нашего государства приезжает в регионы, принявшие на себя наибольший радиационный удар и до сих пор справляющиеся с последствиями. Президент не мог не почтить память тех, чьи жизни унесла чернобыльская катастрофа. Он возложил цветы к памятнику отселенным деревням и пообщался с местными жителями. Один из вопросов касался материальных преимуществ, предоставляемых пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС. Белорусы интересовались, будут ли выплаты сокращать из-за санкций. Очевидно, это маленькая статья расходов бюджета. Глава государства ответил однозначно – льготы останутся на прежнем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не буду говорить «победили Чернобыль», но мы по мордасам ему надавали сильно. То есть мы справились с решением этой задачи. Мы оптимизируемся, мы смотрим, чтобы деньги тратили, куда надо. Мы сегодня с губернатором говорили только об одном. Не о сокращении финансирования какого-то, а говорили о том, чтобы наоборот Гомельской области помочь. Чтобы здесь развивалось производство. Но, если вы думаете, что мы вам в год будем размазывать чернобыльские миллиарды и по 17 или 10 рублей платить... В год человеку где-то платили 10 рублей. Говорю: да соберите вы в кучу эти деньги и поставьте лучше станцию обезжелезивания, чтобы люди пили чистую воду, они дольше проживут. Поэтому никакие льготы мы не собираемся сокращать тут. Самый главный вывод: никогда нигде не надо сдаваться. Надо бороться, бороться до последнего. И тогда придет победа. Мы построили свое государство. Его надо беречь, его надо ценить. Чего бы ни стоило. Не вляпаться в какое-то дерьмо, в какую-то грязь. Ни в коем случае чтобы не было войны, как мы всегда говорили.

Но прежде, чем общаться с жителями района, Александр Лукашенко изучил положение дел на земле и дал ряд поручений. В частности, вице-премьеру Леониду Зайцу поставил задачу внимательнее относится к восстановлению земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Чечерский район – один из таких (подробнее здесь). Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы». Читайте здесь.