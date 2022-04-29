Ольга Чемоданова: мы посетили объекты, связанные с войной. Но это не просто посещения, это дань памяти и уважения

Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы посетили очень много объектов, связанных с войной. Но скажу самое главное: это были не просто посещения, это на самом деле была дань памяти и уважения людям, которые отдали свою жизнь во время войны.
Наград были удостоены и участницы молодежного крыла Белорусского союза женщин, а также ребята, которые участвовали в акции против распространения наркотиков.
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