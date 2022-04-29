Ольга Чемоданова: мы посетили объекты, связанные с войной. Но это не просто посещения, это дань памяти и уважения

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы посетили очень много объектов, связанных с войной. Но скажу самое главное: это были не просто посещения, это на самом деле была дань памяти и уважения людям, которые отдали свою жизнь во время войны.