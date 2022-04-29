Александр Лукашенко направился в Чечерский район. Что посетит Президент?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 апреля направился в Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя десятилетия память о трагедии здесь жива, но жив и сам регион. Земли, которым когда-то пророчили запустение и гибель, развиваются.

Ежегодно в апреле на Полесье приезжает Александр Лукашенко. Именно он принял решение не ставить крест на пострадавших районах. В результате на возрождение этих земель государство потратило в целом уже 19 миллиардов долларов. И это только речь о выделенных из бюджета страны суммах.

Деньги пошли на развитие инфраструктуры, строительство жилья, создание рабочих мест. Одно из направлений – развитие медицины. В Чечерске реконструировали центральную районную больницу, теперь здесь есть свой кабинет гемодиализа и КТ. ЦРБ сегодня посетит Президент. Но прежде он оценит положение дел в сфере сельского хозяйства. Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии района и в целом всей Гомельской области. Также глава государства посетит молочно-товарную ферму, где ознакомится с организацией работы и технологическим процессом производства молока.