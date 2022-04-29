Модный кожаный тренч можно купить в «Марко». Чем ещё порадует весенняя коллекция?

Юлия Пашкевич, блогер:

Новые весенние туфельки. Кстати, сейчас я нахожусь в одном из крупнейших магазинов «Марко». Всего их 94 в Беларуси. Этот находится на станции метро «Фрунзенская», сюда очень легко добраться, рядышком парковка. Я готова скупить все. Нужно идти снимать тик-токи, чтобы была возможность вернуться в магазин «Марко» и скупить всю коллекцию. За наводку не благодарите. Это магазин формата четыре сезона. Летом здесь без проблем можно купить зимние ботинки, а зимой – босоножки. Здесь очень удобно шопиться семьей, потому что есть обувь для женщин, мужчин и детей. А еще круто, что можно подобрать к сапожкам сразу сумочку. Рекомендую вам почаще заглядывать в магазин, здесь регулярно обновляется ассортимент, можно найти классные ботильоны.

Юлия Пашкевич:

А вы знали, что каблуки сейчас – это тренд сезона? Присмотритесь к землянистым оттенкам, они сейчас на пике популярности. А про натуральную кожу и говорить нечего. Ботинки из такого материала будут радовать вас точно не один сезон.

В каждом магазине «Марко» есть зона постоянных распродаж. Можно купить модели из прошлых коллекций по очень вкусным ценам. Мама у меня любит гламур, поэтому вот эти стильные ботиночки за 59 рублей я возьму ей. Сестре я присмотрела классные полуботинки, которые обойдутся около 80 рублей. Бабушке присмотрела туфельки XXL с большой полнотой. Есть система двух скидок: с фиксированной стоимостью и где от стоимости нужно отнять еще процент. Действуют скидки до 70 %.

Юлия Пашкевич:

Если вы купили новые классные ботинки в магазине «Марко», за ними нужно правильно и качественно ухаживать. Здесь вы также можете найти губки, дезодоранты, ложечки, лопаточки – все, что вашей душеньке угодно. Это все для ваших прекрасных новых ботинок.

А я себе еще хотела кошелечек, потому что знаю, что в магазинах марко большой выбор кожгалантереи. Что это за буйство красок? Обязательно вернусь сюда летом, прикуплю кроксы, буду на даче щеголять самая модная.

Они очень мягонькие и изготовлены из натуральной овчинки, стоят всего 37 рублей, на них еще действует скидка. Беру!

Юлия Пашкевич:

Какая шубка! Надеюсь, когда-нибудь я начну зарабатывать в TikTok столько, чтобы купить себе ее. Я уверена, что многие удивлены, что в «Марко» можно купить не только стильную и классную обувь, но и предметы верхней одежды. А также клевые аксессуары.

Глаза разбегаются, я хочу все. Мне нужна косметичка маленькая, большая, средняя, ключница, визитница, ремень, футляр для очков, платочек – мне нужно все. А еще на аксессуары действует 10 % скидка. Я точно оставлю здесь всю свою зарплату.

Юлия Пашкевич:

Я в раю. Вокруг меня покрывала и ковры из овчинки. А это из австралийской. Очень хочу для своего уютного уголочка дома, где я буду монтировать видео в TikTok. Коврики изготавливает Витебский меховой комбинат, который входит в состав холдинга «Марко». Я нашла то, что мне нравится, а если вы не определились с выбором, можете позвонить и вам помогут подобрать нужную расцветку и размер.