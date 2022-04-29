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Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»

29 апреля 2022 10:31
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Новости Беларуси. В центре внимания восстановление районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Президент Беларуси потребовал внимательнее относиться к мелиорации и спасению земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поручения Александр Лукашенко дал вице-премьеру Леониду Зайцу во время командировки в Чечерский район. Поездку глава государства начал с ознакомления с ситуацией в сельском хозяйстве.  

Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»-1

Чечерский район – один из наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (подробнее здесь). Пристальное внимание в регионе к развитию сельского хозяйства. Ведь это одно из важных направлений экономического развития. Во время доклада ответственных лиц Президент интересовался планами на урожай. В свою очередь, профильный министр доложил о ходе весенних полевых работ. Яровые культуры посеяны в Беларуси почти на 40 % запланированных площадей. В лидерах Гродненская область, отстает Могилевская. Также Игорь Брыло отметил, что с техникой и топливом проблем нет. Еще интересовала главу государства и ситуация с мелиорацией. Поручение Александра Лукашенко – каждый год ее надо проводить на 200 тысячах гектаров и изыскивать на это деньги.  

Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это государственный вопрос. То, что мы производства с ним обсуждаем, продает он – не продает, тракторы – это не наше дело. Наше дело государственное: дороги, мелиорация, плодородие земель. Это наш вопрос. Мы на это должны деньги прежде всего направлять. А мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы. А государственные вопросы эти: плодородие, восстановление земель.  

Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»-7

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:  
С самого начала, даже есть примеры в области, что с начала мелиорации не обкашивали, они уже заросли по новой.  

Александр Лукашенко:  
Вот поэтому нам надо сейчас спасти эти земли, надо перед собой ставить 200 тысяч… За счет чего? Что-то делаем мы мелиоративными кампаниями, а что-то делают они.  

Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»-10

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Колхозы, да.  

Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы»-13

Александр Лукашенко:  
Восстановление должно идти постоянно. Экспорт, мелиорация. Это твои вопросы основные. Он [Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – прим. ред.] – там технология, в организации подскажет. Ну, а у них уже непосредственно производство, губернатор контролирует пускай.  

Леонид Заяц:  
Хорошо.  

Александр Лукашенко:  
Это важнейший вопрос.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Василий Герасимов # Фотофакт

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