«Правда, что у тебя рождаемость увеличивается?» Вот что Президенту рассказали в Чечерской ЦРБ

Новости Беларуси. В центре внимания восстановление районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Президент Беларуси потребовал внимательнее относиться к мелиорации и спасению земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы». Читайте здесь. Глава государства отправился на молочно-товарную ферму, где оценил уровень производства и обсудил перспективы развития животноводства в стране. Сельское хозяйство – одно из перспективных направлений, развитие которого повлечет за собой создание рабочих мест. Все приложенные усилия по созданию комфортных условий жизни сказываются на рождаемости - уровень ее растет в районе.

Разговор в том числе и об этом продолжили в Центральной районной больнице Чечерска. Это пример особого учреждения здравоохранения в особом регионе. Специалисты отмечают: несмотря на то, что Чечерский район и его жители до сих пор ощущают последствия аварии на ЧАЭС, состояние их здоровья не хуже, чем в том же Гомеле. И во многом это благодаря качественной и доступной медицине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это правда, что у тебя рождаемость увеличивается в районе и в Чечерске?

Андрей Табаньков, главный врач Чечерской ЦРБ:

Рождаемость составляет 11,7 за прошлый год. Родился 171 ребеночек. Наше учреждение хотя и небольшое, мы обслуживаем 14 669 человек, это наш район. Но если взять еще закрепленные районы – это четыре: Буда-Кошелево, Корма и Ветка – то численность достигает 60 тысяч.

Александр Лукашенко:

Так это тоже зона ответственности Чечерской ЦРБ? Андрей Табаньков:

Да. В нашей базе создано три межрайонных отделения. Это отделение гемодиализа, создан в этом году, открыт кабинет компьютерной томографии. Мы закрыли, на себя замкнули эти четыре района. Очень нам помогло это в плане и ковида, сразу же поставить диагноз. Естественно, вся верификация патологии, начиная с онкологии, инсульта – всех остальных – очень оперативно – травматология.