Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»

Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках акции «30 дней до Победы», которая стартовала ровно за месяц до 9 Мая, проведено немало мероприятий. Это не только диалоговые площадки и встречи с ветеранами и узниками концлагерей.
Немало сделано и по наведению порядка в памятных местах столицы. Те, кто активнее всех проявил себя, не остались незамеченными. Также руководство города отметило победителей конкурса среди создателей видеороликов о Хатыни.
Никита Петроченков, ученик средней школы № 48 им. Ф. А. Малышева:
2022 год был объявлен Годом исторической памяти на территории Республики Беларусь. А историческая память всегда является основой единства народа, общества и государства. Мы убрали такие знаковые для нашего города памятники, как мемориальный комплекс «Яма», памятник Марату Казею, мемориальный комплекс «Масюковщина».
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Молодежь Минска понимает, что город – это будущее, им жить в этом городе. И надо делать все для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным для проживания. Поэтому мы сегодня с большим удовольствием чествуем всех молодых людей, которые приняли активное участие в благоустройстве города, которые своим трудом много сделали.
Ольга Чемоданова: мы посетили объекты, связанные с войной. Но это не просто посещения, это дань памяти и уважения. Читайте здесь.