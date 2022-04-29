Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»

Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции «30 дней до Победы», которая стартовала ровно за месяц до 9 Мая, проведено немало мероприятий. Это не только диалоговые площадки и встречи с ветеранами и узниками концлагерей.

Немало сделано и по наведению порядка в памятных местах столицы. Те, кто активнее всех проявил себя, не остались незамеченными. Также руководство города отметило победителей конкурса среди создателей видеороликов о Хатыни.

Никита Петроченков, ученик средней школы № 48 им. Ф. А. Малышева:

2022 год был объявлен Годом исторической памяти на территории Республики Беларусь. А историческая память всегда является основой единства народа, общества и государства. Мы убрали такие знаковые для нашего города памятники, как мемориальный комплекс «Яма», памятник Марату Казею, мемориальный комплекс «Масюковщина».