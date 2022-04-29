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Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»

29 апреля 2022 11:20
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Новости Беларуси. Молодежь, принимавшую активное участие в благоустройстве мест захоронения и воинской славы времен Великой Отечественной войны, 29 апреля поблагодарили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»-1

В рамках акции «30 дней до Победы», которая стартовала ровно за месяц до 9 Мая, проведено немало мероприятий. Это не только диалоговые площадки и встречи с ветеранами и узниками концлагерей.  

Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»-4

Немало сделано и по наведению порядка в памятных местах столицы. Те, кто активнее всех проявил себя, не остались незамеченными. Также руководство города отметило победителей конкурса среди создателей видеороликов о Хатыни.  

Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»-7

Никита Петроченков, ученик средней школы № 48 им. Ф. А. Малышева:  
2022 год был объявлен Годом исторической памяти на территории Республики Беларусь. А историческая память всегда является основой единства народа, общества и государства. Мы убрали такие знаковые для нашего города памятники, как мемориальный комплекс «Яма», памятник Марату Казею, мемориальный комплекс «Масюковщина».  

Владимир Кухарев: «Надо делать всё для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным»-10

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Молодежь Минска понимает, что город – это будущее, им жить в этом городе. И надо делать все для того, чтобы город развивался, становился более красивым, комфортным для проживания. Поэтому мы сегодня с большим удовольствием чествуем всех молодых людей, которые приняли активное участие в благоустройстве города, которые своим трудом много сделали.  

Ольга Чемоданова: мы посетили объекты, связанные с войной. Но это не просто посещения, это дань памяти и уважения. Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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