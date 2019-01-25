Национальный парк «Нарочанский» расширяет туристические маршруты и экскурсионные программы

Основные направления парка – отдых, оздоровление и туризм. За 2018 год этими услугами воспользовались 25 тысяч человек. Летний сезон также был богат на гостей из-за рубежа.

Национальный парк предлагает около 30 разноформатных экскурсий по всей Беларуси, лечебные процедуры в десятке санаториев и отдых на туристических стоянках.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:

Сеть туристических стоянок у нас существует не только на территории автокемпинга, но еще и по берегам озер. Цель создания этих мест отдыха, куда можно приехать с палатками на своем транспорте, – снизить нагрузку на само озеро Нарочь.