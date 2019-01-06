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Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

06 января 2019 17:04
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Новости Беларуси. В центре сюжета корреспондента Ольги Коршун – наука. Чем белорусские ученые удивили страну и мир, а, может быть, и самих себя в 2018-м? Разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м-1

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Одним словом, белорусы готовы покорять разные научные высоты. А это далеко не полный список того, что удалось сделать нашим исследователям в 2018-м. Мы изучали космос, боролись со смертельными недугами, открывали новые страницы в белорусской и мировой истории. Одним словом, делали наш мир богаче.

Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м-4

Какие открытия принесет этот год? Пока точно не известно даже науке.

# Белорусская наука # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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