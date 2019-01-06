Лечение рака, полёт на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м

Новости Беларуси. В центре сюжета корреспондента Ольги Коршун – наука. Чем белорусские ученые удивили страну и мир, а, может быть, и самих себя в 2018-м? Разбирались в программе «Неделя» на СТВ.