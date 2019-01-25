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Пособия по уходу за ребёнком до 3-х лет увеличиваются с 1 февраля в Беларуси

25 января 2019 17:24
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Новости Беларуси. С 1 февраля заметно увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В зависимости от вида помощи, прибавка составит от 33 до 43 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, пособие на первого ребенка составит 362 рубля, на второго и последующих – 414. Размер выплат пересматривается два раза в год и зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если она падает или стоит на месте, то пособия остаются на прежнем уровне, а если растет, то следом увеличивается и размер материальной поддержки. Предыдущее повышение было 1 августа 2018 года.

Больше новостей экономики за 25 января здесь.

# Пособие при рождении детей # общество # Сергей Савицкий

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