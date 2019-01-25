«Пределы науки недосягаемы». Александр Лукашенко отметил работу белорусских учёных на высоком уровне

Новости Беларуси. Наука должна вносить свой вклад в достижение государственных стратегических целей. Такую задачу белорусским ученым поставил Президент Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла во Дворце Независимости.

В современном мире уровень развития науки зачастую служит индикатором развития страны в целом. В Беларуси созданы хорошие условия для исследовательской работы. А фундаментальная наука – это основа для внедрения новаторских разработок в жизнь. Они ни в коем случае не должны пылиться на полках. От ученых в стране ждут инновационных проектов, прежде всего, в области атомной энергетики, освоения космического пространства и цифровизации.

Торжественное мероприятие проходит в преддверии Дня белорусской науки. В 2019 году в нашей стране степень доктора наук получили 50 соискателей, а звание профессора присвоено 47 исследователям в разных сферах – от медицины до физики и микробиологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы люди, как в народе говорят, продвинутые, очень образованные, политизированные. Видите всё, оцениваете, в том числе мои встречи и мою работу. Но из всего комплекса встреч, которые провожу в подобном формате, я всегда ожидаю встречи с вами. Для меня это самая приятная встреча.

Почему? Всё объяснимо и понятно. Сегодня передо мной только частичка тех героически трудолюбивых людей. У вас самая тяжелая профессия – не устаю об этом говорить везде. И то, что вы решились на эту работу, это уже заслуживает одобрения.

Наука играет очень важную роль в жизни нашего государства и любого другого государства, обеспечивая его и независимость, и политический вес на международной арене.

Поэтому, вручая сегодня, накануне профессионального праздника, докторам и профессорам заслуженные дипломы и аттестаты, мы не только отмечаем результаты авторских исследований, но и прежде всего ставим перед отечественными учеными новые концептуальные, стратегические задачи.

Вы, как никто, знаете, что пределы науки недосягаемы. И каждое новое поколение ученых всегда стремится пойти дальше той вершины, которую уже преодолели первооткрыватели. Безусловно, все ваши достижения – это плоды многолетнего, порой ювелирного труда. Результат искреннего стремления служить людям, повышать качество жизни своих современников и менять к лучшему жизнь будущих поколений.