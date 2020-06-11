Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

Новости Беларуси. 11 июня Президент Беларуси принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался текущими результатами работы ведомства, расследованием наиболее крупных и резонансных уголовных дел.

Кроме того, одна из тем встречи – организация деятельности Института переподготовки и повышения квалификации Следственного комитета.

«Поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как выглядим на фоне прошлого года. Какова здесь динамика?» – поинтересовался Президент.

Что касается расследования ряда уголовных дел, Александр Лукашенко подчеркнул, что прежде всего у него на контроле находятся общественно значимые, крупные преступления.

«Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение», – обозначил тему для беседы глава государства.

Говоря о создании Института повышения квалификации и переподготовки следственных работников, Президент отметил актуальность этой темы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда.

Как доложил Иван Носкевич, криминогенная обстановка в текущем году по результатам пяти месяцев складывается достаточно благоприятная. Уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился практически на 13,5 %. Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что это очень хороший показатель.

«Думаю, что это все-таки результат планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и государственных органов в целом. Рано или поздно это должно было сказаться», – отметил Иван Носкевич.