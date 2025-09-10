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Президент подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма»

10 сентября 2025 17:05
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Изменения в белорусской индустрии отдыха. Национальное агентство по туризму Минспорта теперь напрямую подчиняется правительству. Кроме того, наделяется полномочиями по государственному регулированию и проведению единой госполитики в сфере туризма. Соответствующий указ 10 сентября подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма»-2

Агентство также наделяется полномочиями по продвижению туристического потенциала Беларуси на внешнем и внутреннем рынках, инвестиционных предложений для развития туристической отрасли. В свою очередь Минэкономики будет нести ответственность за выработку мер поддержки сферы туризма и инвестиционной политики.

Указом также определены главные задачи на ближайшую пятилетку – это повышение вклада туризма в экономику страны почти в 2 раза, достижение его доли в ВВП не менее 4,5 % в 2030 году. Принятие документа позволит придать импульс развитию туризма, выстроить эффективную вертикаль управления этой сферой как на республиканском, так и на региональном уровне, ориентированную на развитие туризма как приоритетного вида экономической деятельности.

# Александр Лукашенко # Туризм

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