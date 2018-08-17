Почему стоит сфотографировать паспорт перед поездкой за границу?

Новости Беларуси. Куда обращаться, если утрачены документы за рубежом и как подтвердить личность, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Ленинского района Минска, майор милиции:

Первое обращение – это обращение в полицию. В полиции вам должны выдать соответствующие документы, подтверждающие то, что вы обратились.

В отдельных странах обращение в полицию требует подтверждения вашей личности.

То есть, если вы пришли туда в одиночестве, могут возникнуть вопросы, а вы ли являетесь тем человеком, данные которого вы называете. Соответственно, есть два варианта развития событий: либо вы обращаетесь с кем-то – супруг, супруга или какие-то близкие родственники, либо у вас должна быть копия вашего паспорта, документа. Копия, если вы через турфирму путешествуете, конечно, будет где-то у вас на ресепшене в гостинице. Можно просто сфотографировать копию паспорта, на электронную почту отправить, чтобы у вас была всегда под рукой фотография этого паспорта. Дальше вы получаете соответствующий документ. В полиции, в обязательном порядке, нужно объяснить, что вам нужен документ для последующего обращения в консульство или посольство вашей страны. И вот с этим талоном-уведомлением вы обращаетесь в посольство, консульство. Дальше вам оказывают весь перечень услуг, которые необходимы вам для возвращения на родину.

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