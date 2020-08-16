Александр Лукашенко: «Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых»

Скорее – народное вече, так принято у славян – в трудные времена собираться всем вместе. И думать о том, как жить дальше. Сегодня у всех нас выбор невелик – выстоять и жить своим умом или существовать по чужим указкам.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два! Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!