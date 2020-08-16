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Александр Лукашенко: «Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых»

16 августа 2020 19:38
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Новости Беларуси. На площади Независимости 16 августа был не митинг – на формальные сборища приходят равнодушные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых»-1

Скорее – народное вече, так принято у славян – в трудные времена собираться всем вместе. И думать о том, как жить дальше. Сегодня у всех нас выбор невелик – выстоять и жить своим умом или существовать по чужим указкам.  

Александр Лукашенко: «Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых»-4



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Целых два! Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!  

Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых.  

Александр Лукашенко: «Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых»-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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