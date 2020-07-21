Александр Лукашенко на открытии поликлиники в Гомеле: «Вы у нас последние, которые выходите из этой заразы»

Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства 21 июля заявил на встрече с активом Гомельской области. На разговор с Президентом приехали около 1000 человек.

Среди них руководители предприятий области, депутаты, молодежь. Вопросы на встрече затронули самые разные: экономику, политику, сельское хозяйство. Но одна из важных тем – это возрождение Полесья после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Глава государства отметил: для страны тот период был сложным временем. И никто толком не знал, какой путь из всех правильный. Авария затронула земли Гомельской области на 28 тысячах квадратных километров. Это почти 70 % от всей территории. Сказалась катастрофа и на социально-экономическом развитии региона. Поэтому сегодня особое внимание восстановлению и развитию пострадавших территорий.

Максимально улучшить условия жизни на полесской земле помогает госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Это речь и о социальной защите, улучшенном медицинском обслуживании, обеспечении жильем льготной категории граждан, реализации инвестпроектов для развития пострадавших районов. Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

Затронули на встрече и тему сельского хозяйства. Глава государства отметил, что пролетая над областью, неподалеку от Буда-Кошелево заметил недостатки в работе по мелиорации. Земли глава государства поручил спасти. Поднималась и тема работы предприятий в области. В частности, речь о «Гомсельмаше», которое в свое время сохранили, а сегодня еще придали импульс в работе. Проблемы у структуры есть, но постепенно их стараются решать. Кроме того, в графике Президента сегодня было открытие поликлиники в Гомеле.

Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф. Всего же в рентген-отделении 4 аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан. Все, что нужно для того, чтобы оперативно помочь поставить правильный диагноз уже на первичном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президентские выборы подстегнули, напряглись, сделали. И так по всей стране. Недавно наше телевидение показало основные объекты только в нескольких областях, которые построены: и дороги, и мосты, и жилье, и развязки, и общежития, и больницы. Но основной упор – здравоохранение. Основная забота – это лечение людей. И не было бы счастья, да несчастье помогло: вот эта пандемия нас подстегнула к этому. Должен вас поздравить. Вчера мне (не знаю, министр в курсе или нет, потому что там собирают все данные) доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это победа! И вы у нас последние, которые выходите из этой заразы, если ее можно так назвать. Значит, мы справились. И это благодаря тому, что мы уделяли серьезное внимание системе здравоохранения.