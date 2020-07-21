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Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»

21 июля 2020 14:10
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Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства 21 июля заявил на встрече с активом Гомельской области.

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-1

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-3

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-5

Кроме того, в графике Президента сегодня было открытие поликлиники в Гомеле. 8-этажный семейный медицинский комплекс в динамично развивающейся части города ждали 11 лет. Детскую часть сдали еще в 2014-м, со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием.

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-8

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-10

Со временем этот вопрос решили. На 15 тысячах квадратных метров разместилось все самое необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф.

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вот этих красавцев, девчонки в основном, врачи, мы их благодарим за то, что они лечат людей. Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь – они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете?

А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке.

У нас – тьфу-тьфу – это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь.

Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»-16

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# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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