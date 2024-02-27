Мозырский онкологический диспансер обзавёлся новым компьютерным томографом

Уровень доступности и качества медицинской помощи в регионах растет: в этом помогает современная техника. Так, Мозырский онкологический диспансер обзавелся новым компьютерным томографом. Его главное преимущество – скорость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат выдает высокоточные трехмерные изображения значительно быстрее других КТ, что снижает лучевую нагрузку на пациента и сокращает время исследований. Кроме того, медикам станет проще выявлять заболевания на ранних стадиях. Новый кабинет уже укомплектован специалистами: врачами-рентгенологами и лаборантами. Он будет работать шесть дней в неделю, а в экстренных случаях пациента смогут принять дежурные врачи.

Оксана Дуброва, врач-рентгенолог Мозырского онкологического диспансера:

На нашем аппарате можно производить все методы исследования, то есть и легкие будем визуализировать, и органы брюшной полости, и органы малого таза. Будем осваивать новые методы исследования и внедрять их в нашу работу, чтобы также в дальнейшем оказывать качественную помощь на нашем уровне.

Никита Романюк, заведующий Мозырским онкологическим диспансером:

Оборудование новое, то есть соответственно имеет большую разрешающую способность, достаточно низкое энергопотребление, дает меньшую лучевую нагрузку на пациента. С 1 марта осуществляется запись пациентов на выполнение данного обследования.