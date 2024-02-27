Мозырский онкологический диспансер обзавёлся новым компьютерным томографом
Уровень доступности и качества медицинской помощи в регионах растет: в этом помогает современная техника. Так, Мозырский онкологический диспансер обзавелся новым компьютерным томографом. Его главное преимущество – скорость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аппарат выдает высокоточные трехмерные изображения значительно быстрее других КТ, что снижает лучевую нагрузку на пациента и сокращает время исследований. Кроме того, медикам станет проще выявлять заболевания на ранних стадиях. Новый кабинет уже укомплектован специалистами: врачами-рентгенологами и лаборантами. Он будет работать шесть дней в неделю, а в экстренных случаях пациента смогут принять дежурные врачи.
Оксана Дуброва, врач-рентгенолог Мозырского онкологического диспансера:
На нашем аппарате можно производить все методы исследования, то есть и легкие будем визуализировать, и органы брюшной полости, и органы малого таза. Будем осваивать новые методы исследования и внедрять их в нашу работу, чтобы также в дальнейшем оказывать качественную помощь на нашем уровне.
Никита Романюк, заведующий Мозырским онкологическим диспансером:
Оборудование новое, то есть соответственно имеет большую разрешающую способность, достаточно низкое энергопотребление, дает меньшую лучевую нагрузку на пациента. С 1 марта осуществляется запись пациентов на выполнение данного обследования.
За год в онкодиспансере обследуют более 300 тысяч человек не только из Мозырского, но и из шести других районов Полесья. Сейчас в Гомельской области работает уже 24 компьютерных томографа. На этом в регионе не остановятся. Кабинеты МРТ планируют открыть в этом году в кардиологическом центре и областной больнице. Ведутся и строительно-монтажные работы под установку ангиографов.