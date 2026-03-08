Цветочный марафон в столице! В Минске определены 182 площадки по продаже тюльпанов

Беларусь заранее готовилась ко Дню женщин. В каждом регионе страны развернулись цветочные базары. Только в Минске определены 182 площадки по продаже главных символов праздника – тюльпанов. На прилавках они представлены в самых разных оттенков. Традиционно, 8 Марта с самого утра выстраиваются очереди за цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Несмотря на раннее время и выходной день, на улицах Минска сегодня оживленно. Это активизировались мужчины. Пока их прекрасные половинки еще видят сны, главная задача представителей сильного пола – добыть подарки. Традиционно, главным символом 8 Марта являются цветы. Вот и сегодня каждый стремится найти тот самый букет, с которого начнется утро главных женщин в их жизни.

Цветочный марафон в самом разгаре, ведь Международный женский день – это повод выразить признательность женщинам. В очередях стоят сыновья, выбирающие нежные цветы для матерей в знак благодарности за заботу. Здесь же и мужья, которые ищут яркие композиции для своих супруг, и отцы, выбирающие, возможно, самый первый в жизни букет для своих маленьких принцесс.

Это день весны, праздник женский. И вообще день весны, они приносят счастье, радость и весну нам.

Переживали за своих женщин и сами за себя переживали. Их надо же поздравить вовремя, а то проснемся вместе с ними и не подарим подарок.

8 Марта – это, с одной стороны, очень большой праздник, с другой стороны, я думаю, что все согласятся, это обычный день в году, в который можно немножко покреативить и порадовать своих родных и любимых.

– Кому дарите цветы? Почему так рано встали?

– Супруге, дочке. Любимым женщинам.

– А как вы можете характеризовать своих женщин?

– Они лучшие. Они самые красивые, самые нежные, добрые, заботливые, хранительницы очага.

К Международному женскому дню столица готовилась. Витрины магазинов украшены цветами, а в воздухе чувствуется ожидание торжества. 8 Марта – это не просто дата в календаре, а момент, когда ритм жизни замедляется ради слов любви и благодарности. Улицы наполняются весенними красками и особенной атмосферой праздника.