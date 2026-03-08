В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин

Особые слова признательности в День женщин звучат тем, кто оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. В канун 8 Марта в Центральном доме офицеров состоялся прием от имени министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались представительницы Белорусской общественной организации солдатских матерей, ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Фонда социальной защиты вдов. Женщин благодарили за вклад в патриотическое воспитание молодежи и значимость их роли в укреплении семейных ценностей.