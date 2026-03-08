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В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин

08 марта 2026 08:48
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Особые слова признательности в День женщин звучат тем, кто оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. В канун 8 Марта в Центральном доме офицеров состоялся прием от имени министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались представительницы Белорусской общественной организации солдатских матерей, ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Фонда социальной защиты вдов. Женщин благодарили за вклад в патриотическое воспитание молодежи и значимость их роли в укреплении семейных ценностей. 

В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин-2

Тамара Довнар, председатель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг»:
Наша категория – это особенная категория, очень уязвимая категория. Категория, которая понесла большие потери в своей семейной жизни. Благодаря Министерству обороны существует наша организация, потому что мы вместе осуществляем самые разные проекты, а они нам добросовестно помогают.

В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин-4

Украсили эту теплую встречу творческие номера артистов. На сцену вышли солисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. 

# 8 Марта # Тамара Довнар

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