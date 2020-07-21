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«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области

21 июля 2020 11:23
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Новости Беларуси. Президент Беларуси считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области-1

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области-3

Об этом глава государства рассказал 21 июля на встрече с активом Гомельской области.

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области-6

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области-8

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Разговор с Президентом страны – это всегда более, чем важно. Казалось бы, все знаешь. Казалось бы, ты знаешь направления социально-экономического развития страны. Но есть определенные моменты, как говорят, знаете, даже такого немного хаоса в голове. Здесь все четко и структурировано. Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места: каждое направление заняло свой файл, свое место в твоей голове. И при этом ты понимаешь, как идти, куда идти и главное – с кем идти. Потому что люди, которые рядом, должны верить в то, что делают, с кем делают и как делают. Поэтому развитие нашей страны зависит очень от многого, и сегодня Президент об этом открыто и четко сказал.

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области-11

Валерия Милованова, второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ:
Это очень значимое и важное событие, тем более в преддверии самого важного политического события в нашей стране – выборов Президента Республики Беларусь. Очень почетно представлять практически всю молодежь Гомеля на этой встрече.

Встреча была очень интересной. Были затронуты серьезные, важные вопросы, на которые мы услышали ответы. Встреча с Президентом – это всегда очень волнительно.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ирина Довгало # Валерия Милованова # Фотофакт

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