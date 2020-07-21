«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства рассказал 21 июля на встрече с активом Гомельской области.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Разговор с Президентом страны – это всегда более, чем важно. Казалось бы, все знаешь. Казалось бы, ты знаешь направления социально-экономического развития страны. Но есть определенные моменты, как говорят, знаете, даже такого немного хаоса в голове. Здесь все четко и структурировано. Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места: каждое направление заняло свой файл, свое место в твоей голове. И при этом ты понимаешь, как идти, куда идти и главное – с кем идти. Потому что люди, которые рядом, должны верить в то, что делают, с кем делают и как делают. Поэтому развитие нашей страны зависит очень от многого, и сегодня Президент об этом открыто и четко сказал.

Валерия Милованова, второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ:

Это очень значимое и важное событие, тем более в преддверии самого важного политического события в нашей стране – выборов Президента Республики Беларусь. Очень почетно представлять практически всю молодежь Гомеля на этой встрече.

Встреча была очень интересной. Были затронуты серьезные, важные вопросы, на которые мы услышали ответы. Встреча с Президентом – это всегда очень волнительно.