«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовались километровые пробки из сотен фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – около 500 большегрузов, в «Бенякони» – почти 300, в «Привалке» – около 200. Очереди выросли из-за сбоя в работе информационных систем у литовских контролирующих органов.

Белорусские пограничники и таможенники стараются выполнять нормативы по пропускной способности, но оформленный транспорт не может въехать на сопредельную сторону и скапливается в терминале.