«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образовались километровые пробки из сотен фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – около 500 большегрузов, в «Бенякони» – почти 300, в «Привалке» – около 200. Очереди выросли из-за сбоя в работе информационных систем у литовских контролирующих органов.
Белорусские пограничники и таможенники стараются выполнять нормативы по пропускной способности, но оформленный транспорт не может въехать на сопредельную сторону и скапливается в терминале.
Сказывается и то, что белорусско-литовские пункты пропуска самые популярные у перевозчиков для въезда в страны Европы – из-за отсутствия ограничений на ввоз топлива.
Третьи сутки уже стою. Неизвестно, что там происходит, потому что здесь мы просто стоим. Просто стоим, иногда там эта продвижка бывает.
Двое суток занимает прохождение. Есть ребята, которые уже должны завтра на загрузке быть, а они еще стоят.
Нагрузку на белорусско-литовском направлении мог бы снизить пункт пропуска «Котловка – Лаворишкис», но он временно, по инициативе соседней страны, не принимает транспорт из-за эпидситуации.
Специалисты рекомендуют перевозчикам для въезда в Евросоюз выбирать альтернативные пункты пропуска.