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«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон

28 июля 2020 16:11
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Новости Беларуси. Глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк рассказал, почему микрорайон Сосны меняется в лучшую сторону. Речь об этом шла в программе «Большой город» на СТВ.  

«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон-1

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:  
Люди очень трепетно относятся к тому, что делают своими руками. Это повышает чувство ответственности всех окружающих за ту красоту, которая благоустроена. Отсутствие безразличия это, наверное, самое важное. Если мы не будем безразличны к сломанной скамейке, дереву, то это даст силы и энергию для того, чтобы воплощать свои идеи в дальнейшем. Благодаря активным гражданам и их инициативам, которые указывают нам на наши, где-то, недоработки и недочеты. Сегодня это уже не те «Сосны».  

Можно говорить и про микрорайон Шабаны – количество хулиганств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось практически на 50%.  

Сколько жилья построят в Заводском районе столицы – читайте здесь.   

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Масляк

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