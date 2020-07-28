«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон

Новости Беларуси. Глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк рассказал, почему микрорайон Сосны меняется в лучшую сторону. Речь об этом шла в программе «Большой город» на СТВ.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Люди очень трепетно относятся к тому, что делают своими руками. Это повышает чувство ответственности всех окружающих за ту красоту, которая благоустроена. Отсутствие безразличия – это, наверное, самое важное. Если мы не будем безразличны к сломанной скамейке, дереву, то это даст силы и энергию для того, чтобы воплощать свои идеи в дальнейшем. Благодаря активным гражданам и их инициативам, которые указывают нам на наши, где-то, недоработки и недочеты. Сегодня это уже не те «Сосны».

Можно говорить и про микрорайон Шабаны – количество хулиганств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось практически на 50%.