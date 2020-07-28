Выздоровели 60 669 пациентов. Последние данные Минздрава по ситуации с коронавирусом

Новости Беларуси. Последняя статистика по заболеваемости COVID в нашей стране. На 28 июля выздоровели 60 669 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За весь период распространения инфекции в Беларуси заразились – 67 366 человек. Проведено свыше 1 миллиона 270 тысяч тестов. Умерли 543 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.