Можно ли самому подрезать деревья на улице? Рассказываем, как это сделать, не нарушая закон

Весна – самое время посадить дерево. Но вот зачастую бывает так, что оно оказывается высаженным не по правилам, рассказали в программе «Плюс-минус». В итоге такие деревья в городской черте способны доставить много неудобств жителям многоэтажек, а также, особенно в плохую погоду, представляют серьезную угрозу. Как же решить проблему и при этом не нарушить закон?

Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Обрезка деревьев и кустарников – это одно из основных мероприятий по содержанию таких насаждений и уходу за ними. Проводиться должна в строгом соответствии с биологическими особенностями роста и развития растений. В соответствии с законом «О растительном мире» Республики Беларусь обрезка может производиться в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан, юридических лиц, в целях устранения препятствий к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также в целях повышения эстетической привлекательности таких растений. Получение разрешения местных исполнительного и распорядительного органов не требуется.

Если это придомовая территория и есть препятствия в эксплуатации зданий, сооружений каких-либо, нужно обратиться в свою обслуживающую организацию, которая проведет это либо самостоятельно, если она является уполномоченным лицом, либо заключит договор с организацией, в соответствии с которым будут выполнены эти работы.