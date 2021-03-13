До +10 в начале недели, но к выходным похолодает. Какая погода будет в Беларуси с 15 по 21 марта?

Зимний характер погоды со среднесуточными температурами на 1-5 градусов холоднее обычного в начале недели сменился на более теплую погоду, рассказали в программе «Плюс-минус» . Правда, с осадками на большей территории страны.

Если в выходные погоду в республике формируют фронтальные разделы и теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, то уже в понедельник, 15 марта, Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, за которым начнет поступать влажный воздух с юга Балтийского моря.

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

15 марта, в понедельник, пройдут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. В ночные и утренние часы местами слабый туман и гололедные явления. При этом ночная температура ожидается в пределах от 2 мороза до 3 тепла, а в дневные часы термометры покажут от 2 градусов тепла по северу до 10 – по югу Беларуси.

Ночная температура во вторник и среду, 16 и 17 марта, ожидается в пределах от 4 мороза до 2 тепла. Днем во вторник прогнозируется от 1 до 8 тепла, а в среду – от 0 до +6°C. Во второй половине рабочей недели станет холоднее.