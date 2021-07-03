Почему День Независимости – очень важная дата для Молодечно? Мнение замдиректора Минского областного краеведческого музея

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости звучат по всей Беларуси. Но есть города, где отмечают сразу несколько праздников. Молодечно от гитлеровского гнета освободили сразу через два дня после столицы. У города с более чем шестивековой историей 3 июля День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, ведущая:

День Независимости, День города – это знаковые даты для жителей Молодечно. В принципе, для каждого белоруса День Независимости – очень важный исторический праздник. Но в далеком 1939 году произошло еще одно историческое событие. Хочется из ваших уст услышать, что происходило и как сейчас это можно оценивать, потому что спустя некоторое время пытаются представить жизнь за польским часом как благо для жителей Молодечно. Давайте расскажем нашим зрителям, что происходило. Эльвира Яхимович, заместитель директора Минского областного краеведческого музея:

Пользуясь случаем, хотелось бы вас поздравить, жителей города, весь белорусский народ с Днем Независимости, а также всех молодечненцев с Днем города, пожелать всего наилучшего, благополучия, здоровья. Хотелось бы начать с истории нашего города. В далеком 1388 году в присяжной грамоте, которая была адресована королю польскому Ягайло, Дмитрий Ольгердович впервые упомянул Молодечно. Именно с этой присяжной грамоты наш город ведет свою историю. За многочисленные века своего существования город входил в различные государственные объединения. И в 1921 году, согласно Рижскому мирному договору, часть западной Беларуси, в том числе Молодечно, Молодечненский район, отошли к Западной Беларуси. Алена Родовская:

Есть такая формулировка – искусственно разделенный белорусский народ.

Эльвира Яхимович:

Да, было такое явление, к сожалению. Но это явление было не таким долгим, менее 20 лет. Белорусы не утратили свою самобытность, те, которые находились в Западной Беларуси, они помнили свои историю, культуру, были различные театральные формирования, кружки. И 17 сентября 1939 года произошло историческое воссоединение Западной Беларуси и Восточной Беларуси. Хотелось бы вспомнить слова нашего белорусского классика Янки Купалы: «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі, больш з табою ўжо ніколі я не разлучуся».

Алена Родовская:

Получается, что у вашего города появился новый отсчет этапа времени. Сейчас мы видим попытки переписать историю. Мне кажется, что самая главная задача – сохранить эту историю, историческую справедливость. Эльвира Яхимович:

Совершенно верно, я полностью согласна с вами. Мы как работники культуры, в частности музей, сохраняем свою историю, культуру, показываем ее нашим посетителям. Основными нашими посетителями являются молодежь, подрастающее поколение, они участвуют в наших мероприятиях, культурно-образовательных мероприятиях, активно участвуют. Приходит молодежь заинтересованная. Преподавание истории у нас в школах хорошее. Алена Родовская:

А сколько у вас осталось ветеранов живых? Потому что День Независимости – это день освобождения Беларуси, мы чтим память ветеранов, воинов, жертв войны. Эльвира Яхимович:

На территории Молодечненского района сейчас 27 ветеранов осталось. К сожалению, с каждым годом их все меньше и меньше, поэтому мы должны помнить, ценить их. И каждый год Молодечненский райисполком совместно с различными объединениями помнит, чтит их память и поздравляет с праздниками.

Алена Родовская:

Почему наши ветераны так не любят вспоминать о тех страшных годах? Эльвира Яхимович:

Это сложные события. Я помню, что даже мой дедушка не любил это вспоминать, я его спрашивала. Он был малолетним узником, остарбайтером, человеком, которого угоняли на территорию Германии для различных работ. Я думаю, что не любили делиться со своими детьми, внуками, потому что сложно было переживать. Алена Родовская:

Самые главные слова, которые мы слышали от ветеранов, когда мы их приглашали на эфир, интервью брали, – страх, голод, холод. Маленькие дети, которые были рождены, когда началась война, они свое детство вспоминают именно так. Что сейчас мы должны делать? На каких ценностях должны воспитывать свое настоящее и будущее? Эльвира Яхимович:

Мы должны гордиться достижениями нашей независимой Беларуси, нашим мирным небом над головой, тем, что нет военных действий, голода, холода, когда нечего надеть, нечего покушать. В наше время у нас все есть, есть возможность жить, учиться, работать. За это все мы должны благодарить наших прадедов, которые все это завоевали.

Алена Родовская:

Этот год объявлен Годом народного единства. 17 сентября. Сколько нам наши эксперты рассказывали, бились много лет, чтобы именно этот день признали Днем народного единства. Наконец, это свершилось. Когда в обществе прозвучала эта дата, была предложена другая. Однозначно жители Беларуси проголосовали именно за 17 сентября. Для жителя Западной Беларуси это не простая дата. Что для Молодечно она значит? Эльвира Яхимович:

Для Молодечно эта дата также знаковая, потому что именно 17 сентября 1939 года на территории Молодечно оказались войска Красной армии, которые и воссоединили всю Западную Беларусь. Мы смогли вновь воссоединиться со своими братьями с Восточной Беларуси и дальше продолжать свое развитие как самостоятельный народ. Алена Родовская:

Мы говорили, что очень важно воспитывать молодежь. А как часто детки приходят в ваш музей? Есть ли в полной мере для школьников военные экспозиции? Эльвира Яхимович:

У нас есть постоянная экспозиция «История Минщины с древнейших времен до начала ХХ века», экспозиция «Природа Минщины». Также мы постоянно обновляем временные экспозиции, буквально каждый месяц у нас по несколько новых экспозиций, в том числе патриотического направления. К тому же мы участвуем в различных выездных выставках в нашем Дворце культуры, в том числе в учреждениях образования и культуры. Молодежь с удовольствием посещает эти выставки, участвует в культурно-образовательных мероприятиях. Сейчас популярна такая форма, как квесты, молодежь очень любит в них участвовать.

Алена Родовская:

Военные квесты? Эльвира Яхимович:

И военные квесты, квесты по истории. Они узнают какие-то исторические даты, при этом немножко развлекаясь, не так серьезно, не так сложно им это все постигать. Алена Родовская:

А почему столько много попыток переписать историю? Особенно это касается западных стран. Мне нравится, что наша страна дает сразу четкий ответ и не дает возможности проникнуть геноциду. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида. Наша страна четко и последовательно защищает свое историческое наследие. Почему пытаются переписать историю, почему марши неонацистов и все, что мы видим в соседних странах, процветают? Эльвира Яхимович:

В настоящее время процветает и неонацизм, и факты переписывания истории есть. Каждая страна по-своему воспринимает те уроки истории, которые у нас были. Но в нашей стране тоже есть исследователи, которые это исследуют, постоянно издаются книги, выходят передачи. Я думаю, что нет проблемы для современной молодежи, для белорусского народа узнать правду и правильно оценить то, что происходило в те времена. К тому же у многих живы были бабушки, дедушки, предки, пережившие эту войну, они рассказывали свои воспоминания, пусть и частично, пусть где-то отрывочно, но все это есть.