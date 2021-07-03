До +31°C, осадки маловероятны. Прогноз погоды в Беларуси с 5 по 11 июля

Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Чего ждать в Беларуси дальше? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

5-6 июля погодные условия в Беларуси будут определяться влиянием области пониженного атмосферного давления, поэтому еще в отдельных районах республики есть вероятность кратковременных дождей, также не исключены грозы. Температурный фон будет составлять в ночные часы в основном +13 – +19 °C, днем от +24 до +30 °C.

Начиная со среды фон атмосферного давления будет повышаться, на погоду в Беларуси начнет оказывать влияние западноевропейский антициклон, поэтому во второй половине рабочей недели осадки маловероятны. Температура воздуха продолжит повышаться, ночью будет находиться в пределах от +14 до +20 °C, максимальная днем +25 – +31 °C.