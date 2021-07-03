Наша техника представлена на всех континентах. Чем ещё гордится отечественное машиностроение?

Юлия Пашкевич, корреспондент:

В истории каждой страны есть предприятия и бренды, которыми она гордится. У нас таких немало. В числе промышленных гигантов БелАЗ, МАЗ и МТЗ. Сегодня, когда мир стоит на пороге глобальных изменений, важно не затеряться на международной арене и быть всегда на верхних позициях в мировом рейтинге.

Быть востребованным – это значит постоянно развиваться. Это, пожалуй, самое главное правило успешного ведения бизнеса белорусские машиностроители усвоили давно, и неизменно его придерживаются. Как следствие – техника, сделанная в нашей стране, сегодня представлена на всех континентах. Но завоевать рынок – мало. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы бренд «Сделано в Беларуси» прочно удерживал позиции. Минский тракторный умеет удивлять. Разумеется, не только ярким шоу. За 75 лет своей славной истории заводчане достигли серьезных высот в производстве сельскохозяйственной техники. Сегодня МТЗ – часть нашего национального имиджа.

Василий Гнедчик, ведущий инженер по рекламе ОАО «МТЗ»:

При высокой конкуренции на мировых рынках постоянно нужно внедрять инновационные конструкции и технологии в производстве наших тракторов, поэтому мы стараемся предоставить новые модели и модернизированные модели, которые позволили бы нам при высокой конкуренции остаться одним из мировых лидеров поставки тракторов.

Минский тракторный известен в агромире давно. Наша сельхозтехника бороздит не только соседние поля, но и африканские плантации. Благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции, МТЗ стал ведущим поставщиком сельскохозяйственной техники. В год здесь выпускается от 30 до 40 тысяч тракторов и машин.

Василий Гнедчик:

Тракторный завод выпускает модели от 9 до 350 лошадиных сил. Постоянно происходит модернизация выпускаемой продукции и разработка новых моделей. В прошлом году мы представили две глубоко модернизированные модели тракторов: «Belarus-82.3» и «Belarus-1222.3». Вот они сейчас являются передовыми в продвижении на традиционные рынки сбыта.

Минский автомобильный. Еще одно легендарное белорусское предприятие. Здесь, на заводских конвейерах, собрано немало надежных грузовиков и автобусов, которые сегодня прославляют наше автомобилестроение за рубежом.

Сергей Славников, начальник управления главного технолога ОАО «МАЗ»:

Минский автомобильный завод – это крупнейшее машиностроительное предприятие в Республике Беларусь. На нем трудятся порядка 15 700 человек. Мы выпускаем порядка 12 000 единиц грузовой и пассажирской техники, сюда входят прицепы, автобусы, электробусы, троллейбусы и малотоннажная техника. Мы хотим сказать, что гордимся, что наша техника, во-первых, является оптимальной по цене и качеству и востребована на всех рынках.

Олег Журавлев, начальник управления стратегического маркетинга ОАО «МАЗ»:

По итогам 5 месяцев этого года экспорт составил более 150 миллионов долларов США и показал рост на уровне 8 %. Причем экспортными регионами являются страны интеграционных объединений, участником которых является Беларусь, – страны ЕврАзЭС, СНГ. Одним из важнейших направлений дальнейшего развития экспорта мы видим сотрудничество с корпоративными партнерами на территории отдельных стран. Еще одно актуальное и востребованное направление, которое успешно развивают на Минском автомобильном – электротранспорт.

Сергей Славников:

В прошлом году в Жодино специально под эти цели был организован отдельный цех, который производит троллейбусы и машинокомплекты троллейбусов. Мы гордимся тем, что в этом году освоили изготовление двух новых автобусов – это «МАЗ-303» и электробус «МАЗ-303Е10».

Инновационный пассажирский транспорт, электробус «МАЗ-303Е10» собрал в себе все самое лучшее. Электродвигатель, бесконтактная система противозащемления, кондиционер, подсветка, USB-порты, запас хода – 300 километров, ну и конечно, электрическое отопление, что обеспечивает полную экологичность модели. Высокий комфорт для водителя и пассажира. Что говорить, смотрите сами. Юлия Пашкевич:

Расскажите, где мы сейчас находимся?

Сергей Славников:

Мы находимся в салоне электробуса «МАЗ-303Е10». Это наша новая разработка, 10 единиц были переданы в этом году в областные центры и в Минск. Он отличается от второго поколения нашего наиболее современным салоном с использованием материалов, которые обеспечивают комфорт и удобство для пассажиров. Точно такой же электробус сейчас находится в Санкт-Петербурге. Он проходит тестовую эксплуатацию, если все будет в порядке, Санкт-Петербург может рассматривать закупку или электробусов, или 303-х автобусов нового поколения.

Сегодня у Минского автомобильного завода грандиозные планы. В планах реализация смелого проекта модернизации производства. Сергей Славников:

Этот проект модернизации автобусного завода предусматривает увеличение производственных мощностей до 3 000 единиц в год. Мы планируем на площадке Минского автомобильного завода демонтировать несколько старых зданий и построить порядка 40 тысяч квадратных метров нового автобусного завода, который будет соответствовать всем последним мировым тенденциям в автобусостроении.

Александр Насковец, заместитель главного конструктора ОАО «БЕЛАЗ»:

Это первенец наш – «БелАЗ-540», это тот самосвал, который показал всему миру, как должен выглядеть карьерный самосвал, мы его сделали первыми. Потом, наверное, уже карьерный самосвал «БелАЗ-7550». В свое время этот был рекордсмен грузоподъемностью 280 тонн. Следующий можно назвать карьерный самосвал с рекордной нашей грузоподъемностью 450 тонн – «БелАЗ-75710».

Гордость отечественного машиностроения – БелАЗ. Этот гигант– настоящий бренд Беларуси, известный во всем мире. В небольшом белорусском городе Жодино собрали самый большой в мире карьерный самосвал. Его грузоподъемность, только представьте, 450 тонн. Это достижение белорусских машиностроителей заслуженно попало и в Книгу рекордов Гиннесса. Юлия Пашкевич:

Мы стоим на самосвале грузоподъемностью 450 тонн, в чем еще его уникальность?

Александр Насковец:

Уникальность большая, это единственный самосвал в мире, который за такой большой промежуток времени (7 лет) никто не повторил. Уникальность в идее, в воплощении. И он не похож на другие самосвалы. Это полный привод, на все колеса, два моста поворачиваются, управляемость. При длине карьерного самосвала 20 метров, радиус поворота 19 метров, он почти на месте разворачивается.

Жодинский завод – крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов большой грузоподъемности и лидер мирового рынка. Сегодня это неоспоримый факт. Ну а чтобы удержать свои ведущие позиции и дальше, заводчане в постоянном поиске. Здесь следят за тенденциями и адаптируются к потребностям. Сегодня в работе немало амбициозных проектов: электросамосвалы, беспилотные большегрузы и карьерная техника на газовом топливе. Александр Насковец:

Мы сейчас уже начинаем переходить на альтернативные источники энергии для карьерного самосвала, отказываемся от ископаемого топлива. Скоро появится еще одна гордость: это самый большой электромобиль в мире. Но он, можно сказать, уже появился, грузоподъемностью 90 тонн. Мы идем на экологичность. Мы выпускаем карьерные самосвалы с самыми жесткими требованиями по выбросу вредных веществ в атмосферу.