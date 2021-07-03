Педагоги попросили у Президента совет. В чём им нужна помощь главы государства?
Новости Беларуси. Именно День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу. С таким тезисом 3 июля глава государства выступил во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После торжественной церемонии глава государства пообщался с ее участниками. Среди них были и альпинисты из экспедиции на Эверест. Они вручили Президенту государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что гордится командой и что этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости.
Пообщался Президент и со студентами исторических факультетов различных вузов страны, молодыми педагогами. Они попросили у Александра Лукашенко, как в прошлом преподавателя, а сегодня – главы суверенной страны, совета, как им воспитывать подрастающее поколение и чему уделять большее внимание в развитии патриотизма.