Этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости. Что альпинисты подарили Президенту?

Новости Беларуси. Именно День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу. С таким тезисом 3 июля глава государства выступил во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После торжественной церемонии Президент пообщался с ее участниками. Среди них были альпинисты из экспедиции на Эверест. Они вручили Президенту Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты ими на самую высокую точку планеты. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что гордится командой и что этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости.

– Именно эти регалии, скажем так, историческая копия Знамени Победы и флаг Республики Беларусь, которые побывали там, на вершине.

– То есть можно достать, развернуть?

– Нужно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Игорь Петрович, я подумал о чем? Мы вот награждаем, и правильно, многих людей. Но это люди, совершившие подвиг и притом патриоты наши. Это уникальный случай. Я даже не припомню, в мире чтобы такое было. Я думаю, они достойны награждения. Это очень важно, людей этих надо поддержать и поощрить. Я когда увидел в первый раз, кадры показали там – вас, об этом подумал и вот – счастливый случай.