Новости Беларуси. День Независимости – главный праздник белорусского государства. Его нам подарили наши предки своим беспримерным мужеством и героизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Но сегодня наследники Третьего рейха вновь ставят под сомнение наше право жить самостоятельно на своей земле и своим умом. И нам предстоит непростая борьба за нашу родину. Григорий Азаренок продолжит тему в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Эти слова прозвучали 80 лет назад. 3 июля 1941 года Верховный главнокомандующий сказал: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Весь так называемый цивилизованный мир, то есть мир душегубок, концлагерей и расстрельных рвов, приговорил нашу страну». Но прошло три года. Наступило 3 июля 1944 года. Мы стали свободны. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок:

Пушкин написал великие строки. Он точно выразил суть всей нашей цивилизации. Два чувства дивно близки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,

По воле Бога Самого,

Самостоянье человека,

Залог величия его.

Григорий Азаренок:

Самостоянье – это и есть независимость. Это право жить на своей земле. Право самому решать, что тебе делать. Право не подчиняться ублюдочному мировому порядку. Григорий Азаренок:

Сегодня в мире независимых стран с десяток, не больше. Беларусь входит в их число. Все остальные – колонии. Рабские колонии. Посмотрите на это фото. Это украинский полковник стоит на колене перед английской послицей. Он целует шпагу. Это называется позор. Позор перед своими предками, которые проливали кровь за свою землю. Это рабское наслаждение от собственной никчемности, от желания понравиться, выслужиться, как можно сильнее прогнуться.

Григорий Азаренок:

Но есть такие и у нас. Ни одно змагарское СМИ не поздравило сегодня белорусский народ, потому что они – колониальные рабы. Они знают только вкус каблуков собственных хозяев. Сегодня утром прочитал – США привлекут белорусов к ответственности за закрытие границ с Украиной. Это следует читать так: мы не смиримся с тем, что белорусский народ нам не подчиняется. Как это так? Все вокруг лежат под нами, и тут какая-то маленькая, небогатая страна, и не склоняет шею. Они недоумевают – почему? Григорий Азаренок:

Да, материально мы не богатые. Мы не грабили колонии столетиями. Мы не уничтожали целые этносы ради чужих земель. Мы не печатаем пустые спекулятивные бумажки, которыми вы завалили человечество. Но у нас есть кое-что более ценное. Об этом сказал наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Григорий Азаренок:

Это наше богатство – слезы матерей и жен, ими пропитана белорусская земля. И это они смели орды западных колонизаторов с нашей земли. Наше самостоянье оплачено очень дорогой ценой. Это намного дороже, чем все материальные богатства мира. И мы вам не отдадим этого.

Григорий Азаренок:

Наш народ за последние четверть века построил лучшее государство в Европе. Самое чистое, самое справедливое, самое человечное, самое правильное. Оно как бельмо в глазу у стаи общечеловеческих шакалов, которые бросили миллионы долларов на уничтожение нас. Но что ваши миллионы против Талалихина, Казея, деда Талаша, Матросова, Карбышева, Жукова, против нашего Президента?