«Все плакали, слёзы лились рекой». Белоруска рассказала, как искала отца на войне и встретила Победу в 1945-м

Новости Беларуси. О войне сказано многое, еще больше написано, потому что забывать о тех страшных событиях мы просто не имеем права. Передавать через века память о героях, которые сражались за мирное небо – долг поколения. Сейчас свидетелей военных действий практически не осталось, и о Великой Отечественной мы можем узнать разве что из книг или фильмов по тем крупицам воспоминаний, которые успели собрать, по рассказам, которыми поделились ветераны. Еще раз о подвиге рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Война застала Надежду Кузьминичну Федорову 14-летней девочкой. Ей тогда нужно было сдавать экзамен, но вместо оценок и каникул девочка увидела военные самолеты и услышала разрывы снарядов. Для ребенка это было непонятно и страшно. Карательные экспедиции фашистов, голод, смерть. Отца забрали на фронт, маму и брата убили. Сама Надежда Кузьминична выжила только благодаря тому, что в тот день осталась в деревне у дяди. С ним потом и пустилась в дальний путь к «воротам жизни», чтобы сбежать подальше от страшной реальности к своим под защиту.

Надежда Федорова, ветеран Великой Отечественной войны:

Только отъехали в небольшой лесочек, опять пролетело несколько бомб, четыре-пять. Добрались мы до деревни Ножницы. Людей много было, шли кто как. Большинство шли ночью, потому что днем бомбили. Все говорили, что это «ворота жизни». Надо добраться, перейти «ворота жизни», и там наши будут. Я думала в то время, что эти ворота будут на замке. Как добраться?

Позже дядю тоже забрали на фронт. Похоронка на него пришла после первого же наступления Советской армии, и Надежда Кузьминична в 16 лет осталась совсем одна. Устроилась в военную часть прачкой. Вспоминает: было очень тяжело. Кроме работы девушка практически ничего не видела, но стать прачкой в военной части было точно лучше, чем остаться в разрушенной деревне без семьи.

А потом каким-то чудом до девушки дошла весточка: отец жив и находится в госпитале неподалеку. Конечно, Надежда Кузьминична отправилась на поиски. Пока добиралась до одного госпиталя, отца перевели в другой. Тогда Надежда вернулась домой, решив, что встретиться уже не суждено, и ей действительно придется навсегда остаться в разрушенной деревне одной.

Надежда Федорова:

Адрес у меня уже был, я бацьке посылала письмо. Мне потом рассказывали, плакал долго, читал это письмо. Я по три письма ему посылала. Через некоторое время приходит мой бацька. Собираюсь я, открывается землянка, я тогда в землянке сидела, хаты уже не было, сгорела. Открывается дверь, и я сразу узнала, кинулась ему на шею, чуть не сбила. С винтовкой, граната около пояса. «Пойдем, начальник госпиталя сказал, чтобы я тебя забрал». Мы с ним пошли, я опять стала работать в госпитале. Работала и в палате санитаркой.

В госпитале тоже было непросто. Бинтов не хватало, поэтому новые накладывали только на саму рану. А после, для следующих слоев, использовали постиранные и вымоченные в хлорке. Люди умирали, раненых меньше не становилось. Утешало только то, что отца на фронт больше не отправили. Пожалели, что девушка может остаться совсем одна. Вместе с отцом Надежда работала в палатах и прачечной, будучи даже не военнообязанной. Просто чувствовала, что так нужно. Госпиталь постоянно переезжал, двигаясь по пути наступления.

Некоторые сражения были особенно кровавыми. Например, возле озера Балатон в Венгрии. Надежда Кузьминична вспоминает: раненых тогда было очень много, немцы никак не сдавались. После солдат из полевого госпиталя распределяли в стационарные пункты. Некоторых отправляли в советский тыл. Надежда Кузьминична дошла практически до Вены и там встретила День Победы. Без цветов и песен, просто, по-военному.

Надежда Федорова:

Слышим, стреляют из винтовок, но не близко. Хлопают кругом. Начальник госпиталя поднял тревогу, пока связь наладили. Узнали, что война кончилась. Все плакали, слезы лились рекой. Сколько мы там побыли, а только в июне стали отправлять домой.