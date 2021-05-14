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«Ковид научил нас многому, в первую очередь мобильности». Кабинет компьютерной томографии открыли в Лепельской ЦРБ

14 мая 2021 12:47
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Новости Беларуси. Кабинет компьютерной томографии открыли 14 мая в Лепельской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ковид научил нас многому, в первую очередь мобильности». Кабинет компьютерной томографии открыли в Лепельской ЦРБ-1

Новое оборудование позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Теперь местным жителям не придется ездить для диагностики в ближайшие Полоцк или Витебск. Специалисты больницы прошли обучение и уже выполняют первые обследования. С помощью компьютерного томографа выявляются онкозаболевания, пневмонии и ряд других болезней, требующих точного диагноза в кротчайшие сроки.

«Ковид научил нас многому, в первую очередь мобильности». Кабинет компьютерной томографии открыли в Лепельской ЦРБ-4

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Есть возможность теперь доставки тяжелого пациента, его диагностики, оказания ему своевременной помощи и перевод на следующий уровень, где ему окажется еще более квалифицированная помощь, в опорную больницу. И затем уже, если совсем необходимость возникнет такая, то перевод уже на следующий уровень, областной уровень уже. То есть все логистически очень правильно выстраивается. И COVID научил нас многому, в первую очередь мобильности.

«Ковид научил нас многому, в первую очередь мобильности». Кабинет компьютерной томографии открыли в Лепельской ЦРБ-7

Компьютерный томограф приобретен при финансовой поддержке Всемирного банка. Его стоимость – почти 900 тысяч рублей. Открытие диагностического кабинета стало первым шагом в лепельской больнице по модернизации приемного отделения.

# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Чередниченко # Фотофакт

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