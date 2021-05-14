«Ковид научил нас многому, в первую очередь мобильности». Кабинет компьютерной томографии открыли в Лепельской ЦРБ

Новое оборудование позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Теперь местным жителям не придется ездить для диагностики в ближайшие Полоцк или Витебск. Специалисты больницы прошли обучение и уже выполняют первые обследования. С помощью компьютерного томографа выявляются онкозаболевания, пневмонии и ряд других болезней, требующих точного диагноза в кротчайшие сроки.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Есть возможность теперь доставки тяжелого пациента, его диагностики, оказания ему своевременной помощи и перевод на следующий уровень, где ему окажется еще более квалифицированная помощь, в опорную больницу. И затем уже, если совсем необходимость возникнет такая, то перевод уже на следующий уровень, областной уровень уже. То есть все логистически очень правильно выстраивается. И COVID научил нас многому, в первую очередь мобильности.