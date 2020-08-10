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«Это больше, чем космос». Александр Лукашенко высоко оценил современное агропроизводство БНБК

10 августа 2020 08:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Минской области высоко оценил потенциал инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, который реализует в Пуховичском районе ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация».    

Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства рассказал журналистам по итогу увиденного при посещении площадки, где реализуется инвестпроект.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Таким производством обладают единицы стран – всего четыре страны и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это – совершенно новое производство, и сырье наше – 700 тысяч тонн зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко

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