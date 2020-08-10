«Это больше, чем космос». Александр Лукашенко высоко оценил современное агропроизводство БНБК

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Минской области высоко оценил потенциал инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, который реализует в Пуховичском районе ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация».

Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства рассказал журналистам по итогу увиденного при посещении площадки, где реализуется инвестпроект.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таким производством обладают единицы стран – всего четыре страны и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это – совершенно новое производство, и сырье наше – 700 тысяч тонн зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам.