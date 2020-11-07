Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты?

Новости Беларуси. Пока Интернет не научился передавать запах типографской краски и шуршание газетной бумаги, никакие электронные версии не заменят настоящей печатной газеты. Но не только поэтому с нетерпением ждут свежих номеров «Минской правды» жители центрального региона. Для них эта газета – самая близкая и любимая. На ее страницах – все, чем живет Минская область. Последний, юбилейный номер – стилизованный, первая полоса переносит нас на семь десятилетий назад. В программе «Центральный регион» на СТВ разобрались, как журналистские тексты превращаются в готовые статьи, кто вылавливает опечатки и почему для печати газеты нужно всего четыре цвета.

Вычитанные редактором готовые материалы отправляются к опытным стилистам. Там статьи проверят на грамотность и постараются максимально сохранить авторский стиль.

Инесса Выпас, стиль-редактор газеты «Мінская праўда»:

Іншы раз дапамагаем аўтару знайсці сябе. Аўтарская пазіція, адносіны, эмоцыі нават у матэрыялах адчуваюцца. Вось гэта вельмі каштоўна. Инесса Францевна еще застала времена, когда на редактуру принимали статьи, написанные от руки.

Инесса Выпас:

У «Мінскую праўду» я прыйшла увесну 1991 года, па краіне бушавала перабудова, газеты таксама падцягваліся, і «Мінская праўда» адной з першых газет у тым Доме друку перайшла на камп’ютарны набор, і друкавалі менавіта на эпплаўскіх макінтошах. Многія мае равеснікі, калегі па цэху яшчэ памятаюсць пнеўмапошту, калі для сувязі з друкарняй матэрыялы у такіх патронах пасылаліся метадам вакуумнай цягі. Іншы раз тыя патроны сустракаліся і з таго боку, і з гэтага. І ўзнікаў канфлікт.

Еще раз буквально каждую букву и каждый знак препинания уже на готовых макетах проверяет корректор. Внимательность в такой работе – необходимость, хотя без курьезов не обходится.

Светлана Карпучок, корректор газеты «Мінская праўда»:

Каждая запятая чтобы на месте была, и точка, и по оформлению, выделение жирным, все по полосе. Бывало, что в заголовке – предлог два раза, хотя и я читала несколько раз, и потом ответственный секретарь тоже просматривает, но вот мы не увидели. «Минская правда» выходит дважды в неделю – по вторникам и пятницам. А значит, накануне коллектив допоздна засиживается на работе, шлифуя на верстке макеты. QR-код на газете ведёт в интернет. Как в издании «Мінская праўда» создают материалы для сайта?

Дмитрий Синявский, дизайнер газеты «Мінская праўда», старший преподаватель журфака БГУ:

Вот сейчас в последний момент у стиль-редактора возник вопрос с ударением: вроде принято Острава, ударение на «а», но позвонила она в Чехию своей знакомой-филологу, и она сказала, чехи считают, что Острава правильно. Поэтому ударение сейчас перенесем на «о», это окончательная шлифовочка номера. А так первая полоса уже практически готова, осталось это сделать, чтобы быть до конца грамотными.

Первая страница, если посмотреть в белорусской прессе, такую не встретишь. Это таблоидный стиль верстки. Здесь акцент идет максимально как на персонификацию героев, о которых мы рассказываем, то есть должны быть лица, так и на журналистов, они не должны оставаться за кадром, они должны общаться с читателем.

Наконец номер подписывается в печать. Файлы можно отправлять в типографию. Когда у газетчиков рабочий день заканчивается, у полиграфистов только начинается. Для отправки свежего номера в печать здесь уже все готово. Для начала изображение переносят на алюминиевые пластины. Всего их четыре: в черном, голубом, желтом и пурпурном цвете. Этой палитры достаточно для полноцветной печати. Теперь с пластин снимут тысячи копий. Огромная печатная машина занимает четыре этажа. Газетные полосы несутся со скоростью 15 метров в секунду. Чтобы напечатать тираж в 20 тысяч, понадобится 2 тонны бумаги и примерно 40 минут.

Рано утром газета уже будет в киосках и у подписчиков. Людмила Даниловна из Молодечно выписывает «Минскую правду» уже полвека. Вместе с супругом они преподавали в музыкальном колледже, так что и сами привыкли мелькать на страницах любимой прессы.

Людмила Каминская, подписчица газеты «Мінская праўда»:

Стала настольной газетой, привычной, поскольку информация в газете всегда близкая нам была. Она же больше работает на Минский регион. Естественно, наш город – это столица культуры. Почему-то тогда еще так не называли, но наше училище было филиалом филармонии, и всегда все концерты дублировались, с которыми приходили из Минска: вся Московская консерватория, весь Союз ехал. Были прекрасные филармонические программы. Все они дублировались у нас. И это обязательно освещала газета.