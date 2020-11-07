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Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты?

07 ноября 2020 07:03
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Новости Беларуси. Пока Интернет не научился передавать запах типографской краски и шуршание газетной бумаги, никакие электронные версии не заменят настоящей печатной газеты. Но не только поэтому с нетерпением ждут свежих номеров «Минской правды» жители центрального региона. Для них эта газета – самая близкая и любимая. На ее страницах – все, чем живет Минская область. Последний, юбилейный номер – стилизованный, первая полоса переносит нас на семь десятилетий назад. В программе «Центральный регион» на СТВ разобрались, как журналистские тексты превращаются в готовые статьи, кто вылавливает опечатки и почему для печати газеты нужно всего четыре цвета.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -1

Вычитанные редактором готовые материалы отправляются к опытным стилистам. Там статьи проверят на грамотность и постараются максимально сохранить авторский стиль.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -4

Инесса Выпас, стиль-редактор газеты «Мінская праўда»:
Іншы раз дапамагаем аўтару знайсці сябе. Аўтарская пазіція, адносіны, эмоцыі нават у матэрыялах адчуваюцца. Вось гэта вельмі каштоўна.

Инесса Францевна еще застала времена, когда на редактуру принимали статьи, написанные от руки.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -7

Инесса Выпас:
У «Мінскую праўду» я прыйшла увесну 1991 года, па краіне бушавала перабудова, газеты таксама падцягваліся, і «Мінская праўда» адной з першых газет у тым Доме друку перайшла на кампютарны набор, і друкавалі менавіта на эпплаўскіх макінтошах. Многія мае равеснікі, калегі па цэху яшчэ памятаюсць пнеўмапошту, калі для сувязі з друкарняй матэрыялы у такіх патронах пасылаліся метадам вакуумнай цягі. Іншы раз тыя патроны сустракаліся і з таго боку, і з гэтага. І ўзнікаў канфлікт.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -10

Еще раз буквально каждую букву и каждый знак препинания уже на готовых макетах проверяет корректор. Внимательность в такой работе – необходимость, хотя без курьезов не обходится.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -13

Светлана Карпучок, корректор газеты «Мінская праўда»:
Каждая запятая чтобы на месте была, и точка, и по оформлению, выделение жирным, все по полосе. Бывало, что в заголовке – предлог два раза, хотя и я читала несколько раз, и потом ответственный секретарь тоже просматривает, но вот мы не увидели.

«Минская правда» выходит дважды в неделю – по вторникам и пятницам. А значит, накануне коллектив допоздна засиживается на работе, шлифуя на верстке макеты.

QR-код на газете ведёт в интернет. Как в издании «Мінская праўда» создают материалы для сайта?

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -16

Дмитрий Синявский, дизайнер газеты «Мінская праўда», старший преподаватель журфака БГУ:
Вот сейчас в последний момент у стиль-редактора возник вопрос с ударением: вроде принято Острава, ударение на «а», но позвонила она в Чехию своей знакомой-филологу, и она сказала, чехи считают, что Острава правильно. Поэтому ударение сейчас перенесем на «о», это окончательная шлифовочка номера. А так первая полоса уже практически готова, осталось это сделать, чтобы быть до конца грамотными.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -19

Первая страница, если посмотреть в белорусской прессе, такую не встретишь. Это таблоидный стиль верстки. Здесь акцент идет максимально как на персонификацию героев, о которых мы рассказываем, то есть должны быть лица, так и на журналистов, они не должны оставаться за кадром, они должны общаться с читателем.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -22

Наконец номер подписывается в печать. Файлы можно отправлять в типографию. Когда у газетчиков рабочий день заканчивается, у полиграфистов только начинается. Для отправки свежего номера в печать здесь уже все готово. Для начала изображение переносят на алюминиевые пластины. Всего их четыре: в черном, голубом, желтом и пурпурном цвете. Этой палитры достаточно для полноцветной печати. Теперь с пластин снимут тысячи копий. Огромная печатная машина занимает четыре этажа. Газетные полосы несутся со скоростью 15 метров в секунду. Чтобы напечатать тираж в 20 тысяч, понадобится 2 тонны бумаги и примерно 40 минут.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -25

Рано утром газета уже будет в киосках и у подписчиков. Людмила Даниловна из Молодечно выписывает «Минскую правду» уже полвека. Вместе с супругом они преподавали в музыкальном колледже, так что и сами привыкли мелькать на страницах любимой прессы.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -28

Людмила Каминская, подписчица газеты «Мінская праўда»:
Стала настольной газетой, привычной, поскольку информация в газете всегда близкая нам была. Она же больше работает на Минский регион. Естественно, наш город – это столица культуры. Почему-то тогда еще так не называли, но наше училище было филиалом филармонии, и всегда все концерты дублировались, с которыми приходили из Минска: вся Московская консерватория, весь Союз ехал. Были прекрасные филармонические программы. Все они дублировались у нас. И это обязательно освещала газета.

Авторская позиция, проверка каждой запятой, две тонны бумаги. Как выглядит процесс создания газеты? -31

«Минская правда» сейчас мультимедийна. В юбилейный год газета обрела еще и голос. Холдинг превращается в полноценное информагентство. К газете, сайту и трем «районкам» добавилось радио «Минская волна», развивается YouTube-канал. Но главное, как бы ни бежали вперед технологии, в погоне за эксклюзивом авторы издания во все времена оставались близкими и понятными для своих читателей. Каждый поклонник газеты в центральном регионе подтвердит: что правда, то «Правда».

«Номер издавался на четырёх страницах и стоил 20 копеек». Газета «Мінская праўда» отметила 70-летний юбилей (читайте здесь).

# Газеты Беларуси # общество # Инесса Выпас # Светлана Карпучок # Дмитрий Синявский # Людмила Каминская # Яна Шипко # Фотофакт

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