QR-код на газете ведёт в интернет. Как в издании «Мінская праўда» создают материалы для сайта?

Новости Беларуси. Сенсации, люди-легенды, креативные заголовки, вдохновляющие истории и журналистские эксперименты. Пока корреспонденты на заданиях в разных уголках области, редакция обсуждает, чем удивит следующий номер «Минской правды». Но еще до газетных страниц материалы ждут на сайте. Об этом сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Евгения Пастухова, главный редактор редакции интернет-проектов газеты «Мінская праўда»:

Сайт наш, прежде всего, нужен для того, чтобы любой рядовой житель Минской области мог найти все ответы на свои вопросы, решить с помощью сетевого издания МЛЫН.BY все свои проблемы. Например, когда наконец-то включат горячую воду или починят светофор на проблемном участке, где можно пройти вакцинацию от гриппа, когда она начнется, или где сделать тесты на коронавирус. Все эти ответы есть на нашем сайте, и мы активно взаимодействуем со своими читателями.

День редактора сайта Евгении Пастуховой начинается в 5 утра с поиска тем. Сегодня сайт – это не просто дубль газеты с ее PDF-версией. МЛЫН.BY – самостоятельное издание, портал стремится быть оперативным, как Telegram-каналы, при этом давать яркий, а главное проверенный контент. «Номер издавался на четырёх страницах и стоил 20 копеек». Газета «Мінская праўда» отметила 70-летний юбилей

Евгения Пастухова:

У нас есть своего рода конкуренция, как и везде. И чтобы попасть на главную новость, главное место, меня нужно заинтересовать. Вот, например, сегодня утром наш собственный корреспондент из Вилейки так активно мне рассказывала про одного героя, так хотела попасть на эту главную страницу, что не прошло и полдня, как она тут оказалась. Очень интересный герой, человек, который переболел инсультом, оставил свою профессию, которой занимался до болезни, и стал разводить редкие породы кур. Вот только узнали из Telegram-канала о какой-нибудь забастовке, тут же позвонили собственному корреспонденту и узнали, фейк ли это или чем завершилось.

Сайт – своего рода дополнение печатной классики. QR-код на газете ведет в интернет, где читатель может неограниченно «серфить» по новостной ленте. Материалы на сайте обновляются каждые 15 минут и набирают до 30 тысяч просмотров.

Лариса Коршун, директор-главный редактор газеты «Мінская праўда»:

Журналист, который работает в газете, – это универсальный боец. Он пишет не только для печатной версии, он оперативно выдает информацию и на сайт, а уже для газеты готовит аналитическую версию. Это уже более сложный материал с анализом, с выводами, с привлечением комментариев специалистов. Здесь нужно поработать более серьезно. Газета – это такой элитарный продукт для размышления, продукт, с которого хочется начать свое утро. Благодаря этой тенденции в газете появляются колумнисты и возрождается некогда популярный, но подзабытый жанр – фельетоны.