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«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области

14 ноября 2020 16:07
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Новости Беларуси. В Витебской области 14 ноября прошел автопробег «За единую Беларусь!» Патриотическая акция объединила более сотни человек. И это только на старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут пролегал через пять районов северного региона, где автоколонна пополнялась новыми участниками.

Виктор Пралич продолжит тему.

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-1

Центр Новополоцка. Субботнее утро. Когда город еще только просыпался, на площадь Строителей уже бодрыми прибывали те, кто решил в свой выходной стать участником автопробега «За Беларусь!» Они разных профессий, но объединяет их многое.

Чтобы поддержать страну – свободную, красивую, любимую. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит в Витебской области

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-4

Полочанка Лейла Синявская впервые в колонне. Свой выходной решила провести в хорошей компании, а заодно и попутешествовать по родной Витебской области.

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-7

Лейла Синявская, жительница Полоцка:
Это, конечно, было очень важно, потому что я хочу выражать очень громко и открыто свою жизненную позицию, хочу, чтобы об этом знали, видели, слышали. Для молодежи, для моих детей, чтобы они продолжали в том же духе.

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-10

Верхнедвинск, Миоры, Шарковщина, Глубокое. Участники автопробега преодолели 280 километров, в каждом районе посетили памятные места. Местную инициативу Полоцка и Новополоцка поддержали и организаторы республиканской акции «За единую Беларусь!»

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-13

Станислав Яскевич, участник автопробега:
Завтра в Минске будет проводиться мероприятие. Мы немножечко благоустроим один из парков, посадим аллею. Будем говорить опять добрые, теплые слова друг другу.

«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области-16

Виктор Пралич, корреспондент:
Финальной точкой автопробега «За Беларусь!» стал Полоцк. Древний город на берегах Западной Двины видел многое. Здесь зарождалась и государственность наша, белорусская. Символично.

# Государственная социальная политика # общество # Лейла Синявская # Станислав Яскевич # Виктор Пралич # Фотофакт

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