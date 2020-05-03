Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»

Новости Беларуси. Президент отметил, что во время праздников, которые мы отмечали в апреле, белорусы проявили сознательность. Впереди еще одно масштабное событие – 75-летие Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому празднику готовилась вся страна, и в Беларуси вряд ли найдется хоть одна семья, в которой бы не было своих героев той войны. Но, конечно, сложившаяся эпидситуация накладывает свой отпечаток.

Именно поэтому во Дворце Независимости 3 мая обсудили формат торжеств и выслушали мнение медиков. Александр Лукашенко подчеркнул, что празднование Дня Победы для нашей страны несет особый глубинный идеологический смысл, и поэтому мы просто не может отказаться от проведения парада. Во имя памяти тех, кто сражался за наше будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что касается парада, как бы это ни настораживало присутствующих здесь врачей, должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Это очень важно, но надо помнить, что те люди умирали ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались.

Притом я хочу предупредить организаторов: если это предложение будет сегодня принято, никого тащить на это мероприятие не надо, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации Президента – прим. ред). Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем.

Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики – стариков надо поберечь.

Нельзя разбегаться по норам, оправдания этому не будет. Поэтому давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем, может быть, и с трибуны этого парада.