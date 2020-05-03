Александр Лукашенко: в Беларуси удаётся сдерживать заболеваемость в целом

Новости Беларуси. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом.

Об этом Александр Лукашенко заявил 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в нашей стране, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне.

Президент Беларуси образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го –‌ это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Александр Лукашенко также заявил о том, что средств защиты и лекарств в Беларуси хватает.

По словам Президента Беларуси, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.



Александр Лукашенко:

Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами.