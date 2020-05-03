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Александр Лукашенко: в Беларуси удаётся сдерживать заболеваемость в целом

03 мая 2020 07:47
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Новости Беларуси. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. 

Об этом Александр Лукашенко заявил 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в нашей стране, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне.

Президент Беларуси образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го –‌ это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Александр Лукашенко также заявил о том, что средств защиты и лекарств в Беларуси хватает. 

По словам Президента Беларуси, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

Александр Лукашенко:
Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами.  

Проведено более 195 тысяч тестов, 3117 пациентов выздоровели. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 2 мая (читать далее).   

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко

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